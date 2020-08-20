Стало известно, в каких городах Луганщины чаще всего превышен уровень загрязнения воздуха

В Луганской области работает несколько стационарных постов в зонах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Старобельск, Новодружеск, Приволье, Волчеяровка, где проводится отбор и исследование атмосферного воздуха в соответствии с действующими гигиеническими регламентами.

Об этом сообщил в интервью “Луганщина.ua” заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов.

“Наблюдение ведется по содержанию пыли, оксида углерода, формальдегида, фенола, анилина, серной кислоты, сероводорода, сернистого ангидрида, диоксида азота и аммиака. На базе нашего лабораторного центра есть также стационарный пункт, каждые 4 часа в автоматическом режиме отбирает атмосферу для исследований”, – рассказал эксперт.

В целом за первое полугодие было совершено более 2500 исследований атмосферного воздуха, и 2% проб не соответствовали нормативам, зачастую превышение ПДК фиксируется в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном.

Владимир Жданов отметил, что воздух больше всего загрязнен сернистым ангидридом, аммиаком и серной кислотой.

“Если более подробно, в Северодонецке превышение наблюдается на 5,6%, в Рубежном – на 0,3%, в Лисичанске – на 0,1%. Но важно не только превышение в процентах, но и во сколько раз имеет место превышение предельно допустимых концентраций. Например, в Северодонецке удельный вес сернистого ангидрида в атмосферном воздухе с превышением разовой допустимой концентрации составляет от 1,2 до 3,76 предельно допустимых концентраций”, – рассказал он.

Владимир Жданов акцентировал внимание на том, что эти ингредиенты относятся к III классу опасности химических веществ, и длительное загрязнение ими воздуха в концентрациях, превышающих ПДК, может в дальнейшем привести к росту уровня заболеваемости органов дыхания.

Он также отметил, что в результате масштабного пожара в Новоайдарском районе, который произошел месяц назад, было зафиксировано только нарушение концентрации оксида углерода в концентрации более 5 ПДК и незначительное превышение концентрации пыли в воздухе из-за того, что дым от пожара – это взвесь твердых частиц.