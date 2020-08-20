Женщина заметила в небе невероятное явление – видео “радужного облака” удивило многих

На Филиппинах зафиксировали редкостное природное явление, известное как “радужные облака”.

Видео необычайно красивого белого облака с разноцветными переливами опубликовано на видеохостинге Youtube.

Это явление было снято в небе над городом Сан-Пабло на Филиппинах.

“Я впервые увидел радужное облако, и это было так потрясающе”, – подписал автор опубликованные кадры.

Радужные облака возникают, когда солнечный свет рассеивается на каплях воды в атмосфере.

Переливчатость облаков встречается довольно редко. Чтобы возник этот эффект, облако должно быть тонким и содержать много капель воды или кристаллов льда примерно одинакового размера.

Как сообщал “источник”, во время грозы в северном Уэльсе (Великобритания) на камеру запечатлели уникальный момент, когда молния осветила появившуюся после дождя радугу, создав в небе естественный “фейерверк”.