Полностью завершить ремонт дороги от Станицы до Северодонецка планируют в конце августа

Дорога от Станицы Луганской в ​​Северодонецк – главный нынешний объект Национальной программы “Большая стройка”.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.

Работы проводились одновременно тремя подрядными организациями на дорогах Т-13-06, Н-21, Т-13-09, Р-22.

Маршрут Станица Луганская – Северодонецк проходит через населенные пункты – Станица Луганская, Макарово, Нижняя Ольховая, Теплое, Нижнетеплое, Петропавловка (Станично-Луганский район), Счастье, Новоайдар, Айдар-Николаевка, Новоахтырка, Смоляниново, (Новоайдарский район), Северодонецк. Окончание всего маршрута, протяженностью 123 км – конец августа текущего года.

Начальник Службы автомобильных дорог в Луганской области Павел Цубер рассказал о дальнейшей деятельности по развитию дорожной инфраструктуры Луганской в ​​рамках проекта “Большая стройка”.

В начале текущего года план составлял 193 км. Фактически на сегодняшний день 133 км дорог – уже отремонтированы. На старте – работы еще на 210 километрах дорог.

По амбициозным планом Укравтодора в Луганской области будет отремонтировано и построено 343 км дорог.