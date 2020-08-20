“У него был отходняк. Дышал плохо”: жена Ефремова рассказала о его состоянии после ДТП

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова рассказала на суде о состоянии актера сразу же после смертельного ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

“У него был отходняк. Он вошел в дом, удивился, что мы там, а не на даче. Обрадовался. Выглядел сильно помятым. У него была запекшаяся кровь на шее, синяки по всему телу, на ногах. Дышал плохо, прям задыхался. Пытался откашляться, на руке сильный кровоподтек, и, кажется, была разбита губа. Из правого кармана я достала платок, там была кровь и слизь какая-то”, – отметила она.

По словам женщины, он рыдал, а она до конца не могла понять, что произошло.

Напомним, ранее адвокат российского актера Михаила Ефремова неожиданно заявил о его невиновности в ДТП в Москве на Садовом кольце, в котором погиб курьер Сергей Захаров.