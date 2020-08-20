Рискнет купаться не каждый: появились свежие фото и видео нашествия медуз в Азовском море

В сети продолжают публиковать фото и видео с побережья Азовского моря, где вода из-за нашествия медуз местами превратилась в настоящий кисель.

Отдыхающие, комментируя опубликованное в сети видео, говорят, что в такую воду даже заходить бывает страшно.

“Берег Азовского моря. Кто хочет купаться – приезжайте. Но я туда купаться сегодня не пойду, потому что боюсь”, – признался автор одного из роликов.

Причиной нашествия морских существ специалисты называют теплую погоду, которая благоприятствует их размножению. Смертельной опасности медузы не несут, однако некоторые виды могут сильно ужалить.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали новое видео из Бердянска – там на берегу образовалось “кладбище” медуз.

К тому же на популярной среди туристов косе Бирючий остров в Азовском море кроме медуз заметили нашествие насекомых.