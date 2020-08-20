В Украине похолодает, но ненадолго: синоптик рассказала, каких “сюрпризов” ждать

В пятницу, 21 августа, в Украине станет не так жарко.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В северных областях – ожидается +25 +28 градусов. Также ожидаются осадки, после них температура снизится до +24 +26 градусов.

По словам синоптика, на Западе Украины также есть вероятность грозовых дождей, однако Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковская и Черновицкая области окажутся больше под влиянием сухого антициклона. Температура воздуха в западной части – +24 +28 градусов.

“В центральных областях 21 августа без существенных осадков, только вечером есть вероятность коротких дождей. Еще будет к жаре, +26 +30 градусов. На Востоке в пятницу во второй половине дня – местами грозовые локальные дожди, жарко, +27 +32 градуса. На юге завтра существенные осадки – вряд ли +28 +32 градуса “, – пишет синоптик.

По ее словам, в Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь, гроза. Жара в столице ослабнет до +28 градусов.

В субботу станет свежее до +24, +25 градусов.

Как писал “источник”, в четверг, 20 августа, в Украине температура воздуха немного спадет, а в некоторых областях пройдут дожди.