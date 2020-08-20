РФ выдвинула в ТКГ новый ультиматум: стали известны громкие детали
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На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое прошло 18-19 августа в формате видеоконференции, представитель России Борис Грызлов и пророссийские марионетки выдвинули украинской стороне новое требование по Донбассу.
Детали этого требования глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал изданию “Сегодня”.
По его словам, речь идет о пункте 4 постановления, в котором записано, что не назначать и не проводить местные выборы во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Леонид Кравчук подчеркнул, что с этим представители России и ОРДЛО увязали решение всех остальных вопросов: обмена пленными, экологические вопросы…
Издание отмечает: если Верховная Рада пойдет на коррекцию постановления о проведении местных выборов, это будет не просто “зрада”. Россия и подконтрольные ей боевики проведут на оккупированных территориях очередные фейковые выборы, которые не признают ни Украина, ни мир. Но у Кремля будет очередной “козырь в рукаве” , мол, Украина же сама на это пошла, “Минск” выполняется, снимайте санкции.