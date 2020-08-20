РФ выдвинула в ТКГ новый ультиматум: стали известны громкие детали

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое прошло 18-19 августа в формате видеоконференции, представитель России Борис Грызлов и пророссийские марионетки выдвинули украинской стороне новое требование по Донбассу.

Детали этого требования глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал изданию “Сегодня”.

По его словам, речь идет о пункте 4 постановления, в котором записано, что не назначать и не проводить местные выборы во временно оккупированных Россией Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

“Они попросили, чтобы это постановление, которое было принято, отвечало Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился к Верховной Раде и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Верховной Рады, только они могут это сделать. Какая будет реакция? Буду общаться и с Офисом президента, и с Верховной Радой. Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда все закончится, не о чем говорить, никаких переговоров не будет, просто будем стоять и биться на границе”, – сказал Леонид Кравчук.

Леонид Кравчук подчеркнул, что с этим представители России и ОРДЛО увязали решение всех остальных вопросов: обмена пленными, экологические вопросы…

“Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально. Каждый выступал по любому вопросу и сказал, что мы можем принять (на ТКГ соответствующие документы по разным вопросам – Авт.), но будет записано, что этот документ вступит в силу после того, как ВР изменит постановление. Во-первых, для нас важно достижение мира. Во-вторых, чтобы не остановился сам процесс минских переговоров, потому что хотели встретиться главы государств и готовится такая встреча в Берлине. Насколько мне уже известно, 28 августа будет встреча политических советников в Париже. Это также останавливалось. Они говорят: раз вы не можете, значит не о чем говорить”, – объяснил глава украинской делегации в ТКГ.

Издание отмечает: если Верховная Рада пойдет на коррекцию постановления о проведении местных выборов, это будет не просто “зрада”. Россия и подконтрольные ей боевики проведут на оккупированных территориях очередные фейковые выборы, которые не признают ни Украина, ни мир. Но у Кремля будет очередной “козырь в рукаве” , мол, Украина же сама на это пошла, “Минск” выполняется, снимайте санкции.