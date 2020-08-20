Отдых в самом красивом городе Закарпатья – отдых в Ужгороде

Западная Украина широко известна как курортный регион, с большим туристическим потенциалом. Горнолыжные курорты Украинских Карпат посещает всё больше туристов из Украины и других стран. Уникальная природа, горные ландшафты и потрясающей красоты леса – всё это является неотъемлемой составляющей местных рекреаций. Но кроме природных ресурсов, которые безусловно важны, этот регион манит отдыхающих уникальной аутентичностью и архитектурой городов, которая во многих местах сохранилась еще со времен средневековья. Ярки примером красивого города с богатым историческим прошлым является Ужгород, о нём и пойдёт речь в нашей статье.

Ужгород – это административный центр Закарпатской области. Город достаточно древний, первые упоминания датируются 1154 годом, ранее название было Унгвар, и просуществовало до конца Первой мировой войны. За свою многолетнюю историю Ужгород имел различную территориальную принадлежность. Основан город более тысячелетия назад, первая крепость была построена одним из славянских племен, о точном принадлежности которого историки спорят до сих пор. Большой культурный, архитектурный и исторический отпечаток оставили венгры, присутствие которых продлилось более шести веков. В различные времена Ужгород находился в составе Венгерского королевства и Чехословацкой республики.

На сегодняшний день Ужгород – это город, который является развитым промышленным и культурным центром региона. В городе сохранилось большое количество памятников архитектуры, которые принадлежат к разным временным периодам. Самые известные: Ужгородский замок(11 век), епископский дворец(17 век), католический костёл(18 век), ратуша(19 век). Кроме известных достопримечательностей город отличается архитектурной уникальностью и красотой, с которыми может соперничать только Львов. Многие туристы ежегодно приезжают сюда, чтобы насладится красотой местных улиц, зданий и соборов. За всю историю этого города разные народы сделали свой вклад, который формирует современный облик города. Побывав в этом городе у вас с первых минут возникнет ощущение, что вы находитесь в одном из городов старой Европы. Прогуливаясь по местным, уютным улочкам можно получить истинное эстетическое наслаждение. Ну и само собой разумеется Ужгород – это великолепный «плацдарм» для фототуризма – ведь только здесь вся обстановка так и просится в объектив.

Инфраструктура города более чем развита, поэтому приехав сюда на отдых вам не придётся испытывать недостаток, в чем либо или неудобства. Начиная с транспортной составляющей – это крупнейший транспортный узел, в котором наличествует аэропорт, железнодорожный и автобусный вокзалы, развиты разные виды общественного транспорта. Большое количество магазинов и заведений общественного питания.

Сфера услуг, по части аренды жилья и гостиничного бизнеса, так же соответствует остальным параметрам курорта. Выбор большой, с разными условиями проживания и ценами на них, если вы планируете, свой отдых в Ужгороде, узнайте актуальные цены по ссылке https://namori.com.ua/karpaty/ujgorod. На нашем сайте можно посмотреть цены на отдых на Западной Украине по ссылке https://namori.com.ua/karpaty.