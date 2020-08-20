Что такое USB OTG в смартфоне и планшете?

Часто можно услышать об USB OTG шнуре. Но не все знают, что это такое и для чего он нужен. Данная спецификация позволяет соединять разнообразные девайсы для передачи контента. То есть их можно подключать без дополнительных устройств, чтобы прослушивать музыку, распечатывать документы, смотреть видео и т.д.

В чем особенности OTG?

В планшетах и смартфонах данный порт является двунаправленным и может применяться для подключения самых разных устройств, в том числе и компьютера. Если к телефонам через ОТГ кабель https://spartakmob.com.ua/kabeli/otg-perekhodniki/ подключаются другие девайсы, то тогда первые становятся USB-хостами. Для этого есть специальный контакт, который и отвечает за работоспособность порта.

Не все гаджеты поддерживают такую технологию. Данный факт указывается в их характеристиках. В планшетных девайсах на Windows такого порта в основном нет, так как там используется USB версий 2.0 или 3.0. Поэтому необходимости в OTG просто не возникает.

Какие девайсы подключают через USB OTG?

В принципе, самые разные. Так, с планшетом на Windows вы можете соединить принтер, веб-камеру, компьютер, фотоаппарат и другое. Со смартфонами и планшетами на Android это немного по-другому.

Если на гаджете есть OTG, то он будет точно работать с такими устройствами: клавиатурой, компьютерной мышкой, флешками. Другие устройства могут подключаться тоже, но это зависит от прошивки смартфона или планшетного компьютера.

Если к телефону подключить флешку через OTG, тогда она будет именоваться, как накопитель. В этом случае есть доступ через файловые менеджеры.

С гаджетами могут работать также карт-ридеры, различные плееры, фотоаппараты.

Можно подключить жесткие диски, но не все гаджеты с ними справляются. Учитывайте характеристики своих девайсов, их особенности.

Можно попробовать подключить принтеры, сканеры. Но они работают не со всеми устройствами, поэтому не всегда получается это сделать.

Если же вы попытаетесь соединить смартфон со смартфоном, это вряд ли получится.

Чаще всего порт USB OTG необходим для соединения внешних носителей с такими файлами, которые можно постоянно не хранить в гаджете. Например, любимые фильмы или музыкальные файлы не обязательно должны быть на гаджете, для этого вы можете использовать флешку.

Кстати, можно с помощью данного типа подключения подзаряжать другие устройства. Это очень удобно и выручает в некоторых ситуациях. Но учитывайте, что подпитывая другое устройство, сам девайс разряжается.

Как видим, USB OTG может иметь место в самых разных гаджетах, позволяет с легкостью сопряжать разные устройства.

По информации https://spartakmob.com.ua/.