Днепр внезапно позеленел: появились впечатляющие фото, сделанные с высоты

Из-за жары и духоты река Днепр снова начала цвести.

Об этом сообщает “Днепр.Информатор”.

Их журналисты отправились к Фестивальному причалу, чтобы показать, как сейчас обстоят дела с рекой Днепр в их городе.

Берег реки покрылся зеленью и пеной, на набережной стоит неприятный запах. Экологи считают, что одной из причин появления зелени является глобальное потепление.

Среднегодовая температура постоянно растет, лето становится жарче и длительнее, что создает благоприятные условия для жизни водорослей и бактерий. Еще одним возможным фактором может выступить стоячая вода и отходы, которые через коллектор попадают в реку.

Сделанные кадры поражают. Вода ярко-зеленого цвета.

Фото: Днепр.Информатор

Фото: Днепр.Информатор

Фото: Днепр.Информатор

Фото: Днепр.Информатор

Фото: Днепр.Информатор

Как писал “источник”, Куяльницкий лиман под Одессой изменил цвет – до этого голубовато-зеленый огромный водоем в один день стал красно-розовым.