Ремонт водопровода и канализации, новая коммунальная техника, ремонт дорог и мостов: что ждет Лисичанск в ближайшее время

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай совместно с руководителем ВГА г. Лисичанск Александром Заикой проговаривают быстрые меры для восстановления нормального водоснабжения в городе.

Об этом глава области сообщил во время прямого эфира в ФБ, передает luganskua.com

“Сейчас мы сделаем ремонт водопровода и канализации в Лисичанске. Также будут выделены деньги из областного бюджета на приобретение автомобиля, который прочищает дождевую канализацию. И в Лисичанске, и в Северодонецке будет приобретена новая коммунальная техника. Параллельно мы планируем переговоры с французскими инвесторами, которые будут проводить у нас реконструкцию Попаснянского водоканала, чтобы в проект включили восстановления сети в Лисичанске, – сообщил руководитель ЛОГА.

Он добавил, что вмешательства требует также электрическая сеть в Лисичанске. Поэтому в течение 3-4 месяцев здесь построят новую подстанции, которая обеспечит стабильное энергоснабжение города и позволит не повышать тариф для рядовых лисичан.

В течение двух недель начнется ремонт дорог Старобельск-Новойдар и Северодонецк-Золотое. Как сообщалось ранее, 17 километров последней будут пролегать непосредственно улицам Лисичанска. Сергей Гайдай пообещал, что качество ее будет не хуже, чем у уже построенной дороги на Станицу Луганскую, а параллельно в городе отремонтируют площади возле рынка и железнодорожного вокзала.

Продолжая тему дорог глава области добавил, что в этом году будет также отремонтирован первый слой дороги Меловое-Старобельск, которая проходит через Беловодск. Полностью завершить в этом году ремонт пути не удастся, поэтому он продолжится в 2021.

Также стало известно, что председатель «Укравтодора» Александр Кубраков согласовал план передачи Пролетарского моста на баланс ведомства и ремонт объекта в следующем году. Со своей стороны Сергей Гайдай пообещал выделить средства из областного бюджета на ремонт четырех километров объездной дороги, которая проходит через этот мост.