+5 новых случаев COVID-19 на Луганщине

За последние сутки в Луганской области подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 206.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Зарегистрировано 932 подозрительных случаев заболевания.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- г. Северодонецк – 2 (1 лицо, находившееся на самоизоляции после возвращения из РФ, 1 человек болен пневмонией);
- г. Рубежное – 1 ( больной пневмонией);
- Новопсковский район – 2 (лица, находившиеся в контакте с ранее заболевшими).
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 6 человек в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 140 человек.
Таким образом, имеем на сегодня 65 активных больных, из них 29 госпитализированы в различные лечебно-профилактические учреждения области, другие 36 лечатся амбулаторно.