+5 новых случаев COVID-19 на Луганщине

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За последние сутки в Луганской области подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 206.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.


Зарегистрировано 932 подозрительных случаев заболевания.


Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:

  • г. Северодонецк – 2 (1 лицо, находившееся на самоизоляции после возвращения из РФ, 1 человек болен пневмонией);
  • г. Рубежное – 1 ( больной пневмонией);
  • Новопсковский район – 2 (лица, находившиеся в контакте с ранее заболевшими).
    Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям. Выписано 6 человек в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 140 человек.
    Таким образом, имеем на сегодня 65 активных больных, из них 29 госпитализированы в различные лечебно-профилактические учреждения области, другие 36 лечатся амбулаторно.
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