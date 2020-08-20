+5 новых случаев COVID-19 на Луганщине

За последние сутки в Луганской области подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 206.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Зарегистрировано 932 подозрительных случаев заболевания.



Новые подтвержденные случаи зарегистрированы: