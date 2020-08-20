Лоту Гули расстрелян в Турции: кто он и как “терроризировал” Одессу

Вчера вечером, 19 августа, в Турции убили криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули, который в том числе претендовал на руководство преступным миром в Одессе.

Об этом сообщает издание Hurriyet.

“Вора в законе” застрелили в одном из ресторанов в курортной Анталье. По предварительным данным, убийцей оказался его близкий друг, ужинавший с ним за одним столом.

Лоту ГулиФото: hurriyet

Главаря азербайджанской преступной организации Надира Салифова убили выстрелом в голову. Подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, но его задержали на трассе Денизли-Анталия.

Известно, что Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули контролировал рынок импорта фруктов и овощей в странах СНГ, особенно в России. Утверждается, что группировка промышляла убийствами, вымогательствами, разбоями и угрозами.

В период с 2005 по 2017 годы он находился в заключении в Азербайджане, после освобождения уехал в Турцию. В 2018 году мужчина был депортирован из Турции, но в дальнейшем вернулся в страну нелегально.

Лоту ГулиФото: hurriyet

Как писал “источник”, 2 июля, вора в законе “Рубена Ивановского” принудительно выдворили за пределы Украины.