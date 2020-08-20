«Был молодцом, любил материться»: источник рассказал о трагедии, после которой сдал Патон

102-летний президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, который умер 19 августа в Киеве, сильно сдал в последние годы после смерти жены.

Об этом «источнику» рассказал источник, который долгое время сотрудничал с институтом Патона.

«Он часто приходил на работу пешком, лет до 90 еще даже плавал. Жутко любил материться. Несколько лет назад у него умерла жена, то после этого он сильно сдал. А до этого был молодцом», – рассказали в институте.

«Выборы нового главы НАН должны были состояться еще весной, но из-за карантина их перенесли. Патон на них уже не подавался, но претендентов там хватает. Горбулин в 81 год будет исполняющим обязанности? Для института Патона это он еще моложавый. Если тебе нет 60, то для них ты молодой ученый. И желательно просидеть в этом институте всю жизнь», – добавили там.

Как писал “источник”, в Вене (Австрия) в возрасте 72 лет умер известный британский актер Бен Кросс, звезда фильмов “Огненные колесницы”, “Звездный путь” (Star Trek) и “Царь Соломон”.