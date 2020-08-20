В ВНУ имени В.Даля создадут лаборатории для дистанционного обучения

11 августа Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» и Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля подписали грантовое соглашение.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

По гранту «Поддержка дистанционного обучения для Восточноукраинского национального университета имени В. Даля» в университете будут развивать дистанционное обучение. Бюджет гранта составляет около 600 000 грн.

Проект USAID закупит и установит оборудование и вспомогательное программное обеспечение для двух лабораторий дистанционного обучения: конференц-наборы, ноутбуки, проектор, интерактивную доску. Проект USAID предоставит четыре индивидуальные набора для видеоконференций и записи – конференц-наборы и ноутбуки. Около 50 преподавателей университета пройдут подготовку для эффективного использования нового оборудования. Также создадут 40 учебных материалов для соответствующих учебных программ, которые будут размещены на платформе дистанционного обучения.

Благодаря новым комплектам – ноутбукам, наборам для конференц-связи – преподаватели смогут разработать и записать новые курсы, лекции, которые улучшат учебный процесс даже в условиях карантина.

Напомним, что это второе грантовое соглашение Проект USAID и ВНУ им. В. Даля. В мае 2020 университет получил грант от проектов USAID «Модернизация инженерного образования для поддержания конкурентоспособности промышленности Луганской области».

Сейчас во ВНУ имени В.Даля учатся более 6500 студентов.

Грантовая и образовательная помощь предпринимателям на Востоке Украины предоставляется проектом USAID в рамках информационной кампании «Восток экономических возможностей». Кампания призвана привлечь внимание всей Украины с потребностями и возможностями Востока, ведь еще никогда в регионе не было столько инициатив, призванных улучшить уровень жизни населения, развивать бизнес в перспективных отраслях экономики, восстанавливать инфраструктуру. Еще никогда не было столько проектов, готовых привлекать инвестиции и помогать стать региону сильным, креативным и привлекательным для работы и жизни.