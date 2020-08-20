В ОРЛО ребенок травмировал ногу, запутавшись в колючей проволоке

Во временно неподконтрольном Первомайске 13-летняя девочка получила травму ноги, запутавшись в колючей проволоке.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Вечером 19 августа во время прогулки во дворе детско-юношеской спортивной школы 13-летняя девочка, не заметив колючую проволоку, лежащую на земле, споткнулась, упала и оказалась в ловушке. Более 30 минут её друзья, а позднее и врачи бригады скорой помощи пытались освободить ноги подростка, но безрезультатно. Один из медиков обратился за помощью к спасателям.

При помощи специальных механических ножниц спасатели смогли освободить ноги ребенка из западни. С диагнозом «колотые раны левой голени» девочку доставили в приёмный покой местной больницы. После осмотра и оказания первой помощи подростку приписали амбулаторное лечение.