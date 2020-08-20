В Киеве зафиксированы более 200 случаев коронавируса за сутки – три человека умерли

На сегодня, 20 августа, в Киеве коронавирусом заболели еще 227 человек.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Таким образом всего в столице уже зафиксировано 11 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

К сожалению, за последние сутки трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян.

За последние сутки заболели:

– 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет

– 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет

– 5 девочек от 5 до 16 лет и 4 мальчика от 2 лет до 10.

Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы попали 37 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус побороли 3 585 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39. В Святошинском – 37. В Днепровском районе – 31 случай.

Как писал “источник”, по состоянию на 20 августа, четверг, в Украине за сутки добавилось 2134 больных коронавирусом. Это новый антирекорд.