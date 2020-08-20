В Кирилловке компания устроила дрифт на пляже – люди “задыхались” в песке

В курортном поселке Кирилловка (Запорожская область) водители на внедорожниках прямо на пляже, где находились отдыхающие, развлекались, гоняя по кругу и делая резкие повороты.

Видео этого дрифта на песке опубликовали очевидцы на видеохостинге Youtube.

В это время на пляже отдыхали несколько десятков курортников, в том числе и дети. Не взирая на это, водители самозабвенно поднимали клубы песка из-под колес.

На всякий случай, очевидцы происшествия записали номера автомобилей, если этот случай заинтересует полицию.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве двое мужчин похитили маршрутку “Богдан” и похулиганили за рулем – поехали в направлении улицы Кирилловской.