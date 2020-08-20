На Луганщине психоневрологическим интернатам передали тепличные комплексы

17 и 19 августа, по инициативе директора Департамента социальной защиты населения Элеоноры Полищук и при поддержке Международного Комитета Красного Креста Тепловскому, Попаснянскому и Нижнянскому областным психоневрологическим интернатам, расположенным на линии разграничения было передано оборудование в виде трех теплиц.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента социальной защиты населения Луганской ОГА.

Каждое учреждение получило по три тепличных комплекса общая площадь которых составляет 30м². В состав комплексов входит: металлическая конструкция, система отопления, система капельного орошения, почва, семена овощей и удобрения. Теплицы помогут обеспечить интернаты сезонными овощами, а подопечные смогут заниматься трудовой терапией в данных комплексах в свободное время по собственному желанию.

Немалое внимание надо уделить поверхностям, на которых будут установлены теплицы. Земельные участки нужно подготовить для установки этого оборудования, проведение этой работы планируется до 1 октября.

Дополнительно, специалистами МККК для работников интернатных учреждений был проведен тренинг по минной безопасности, который является очень актуальным для данных территорий.