Женщина упала в обморок во время прогулки и умерла – причина ужаснула многих

В городе Пиблс, в Шотландии, во время прогулки внезапно умерла мама двоих детей в возрасте 29 лет.

Об этом сообщает издание Mirror.

Эмма Макдональд гуляла с друзьями, когда внезапно упала в обморок , а после умерла от остановки сердца.

Эмма – отмеченный наградами флорист, у нее остались двое маленьких детей Шайлу, 9 лет, Коди, 5 лет, и ее муж Крис.

“Вдохновляющая” Эмма была номинирована на премию Sunday Mail Young Scot и увлекалась такими видами спорта на открытом воздухе, как катание на горных велосипедах и ходьба. Несмотря на то, что в 15 лет она окончила школу, не получив квалификации, талантливый флорист продолжал получать награды за свой бизнес.

Родным были в шоке после ее внезапной смерти, заявив, что “она была такой молодой, активной и здоровой”.

Эмма МакдональдФото: Mirror

Подруга сказала: “Это так трагично, она была такой популярной и дружелюбной. Все настолько шокированы, что я не могу поверить, что она ушла, она была действительно великим человеком”.

Другой друг сказал: “Я убит горем, потеряв моего цветного друга, который был таким талантом и вдохновителем.

Она была особенной женщиной, потрясающим флористом, яркой, серьезной, с сердцем размером с океан”.

Другой сказал: “Нет слов. Такая удивительная, вдохновляющая, красивая, молодая женщина. Мне так жаль, что вы все переживаете прямо сейчас. Эмма была единственной в своем роде”.

Журнал “Флорист” опубликовал в сети дань уважения, подтверждающую смерть Эммы: “Мы глубоко опечалены, но должны сообщить, что Эмма Макдональд, владелица Stems в Иннерлейтене на шотландских границах, внезапно скончалась в возрасте 29 лет в результате массивной остановки сердца во время похода с друзьями”.

Как писал “источник”, в Одесской области в Белгород-Днестровском районе по загадочной причине умерла 13-летняя девочка.