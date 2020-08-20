Такса и кот стали лучшими друзьями – фото и видео их развлечений взорвали интернет

В сети восхищаются удивительной дружбе между собакою породы такса и бенгальским котом, которые живут в штате Колорадо (США).
Историю совместных развлечений и путешествий своих питомцев рассказывает их хозяйка Джони, публикуя фото и видео в Instagram.
По ее словам, раньше попутчиком в путешествиях и другом в играх для ее таксы по кличке Траут была хаски Фокс. После его смерти, собака стал грустной и одинокой.
Завести вторую собаку Джони не решилась. Тогда в их доме появился бенгальский кот Ангус.
Как оказалось, хозяйка не ошиблась с выбором нового друга для своего питомца. Такса настолько сдружилась с котом, что теперь буквально с ним не разлучается.
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Angus loves Trout- but won’t hesitate to remind him that he can still finish him with a quick bite to the jugular