Такса и кот стали лучшими друзьями – фото и видео их развлечений взорвали интернет

В сети восхищаются удивительной дружбе между собакою породы такса и бенгальским котом, которые живут в штате Колорадо (США).

Историю совместных развлечений и путешествий своих питомцев рассказывает их хозяйка Джони, публикуя фото и видео в Instagram.

По ее словам, раньше попутчиком в путешествиях и другом в играх для ее таксы по кличке Траут была хаски Фокс. После его смерти, собака стал грустной и одинокой.

Завести вторую собаку Джони не решилась. Тогда в их доме появился бенгальский кот Ангус.

Как оказалось, хозяйка не ошиблась с выбором нового друга для своего питомца. Такса настолько сдружилась с котом, что теперь буквально с ним не разлучается.