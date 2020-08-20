Под Одессой загадочно погибла 13-летняя девочка – внезапно стало плохо

В Одесской области в Белгород-Днестровском районе по загадочной причине умерла 13-летняя девочка.

Об этом пишет УНИАН.

По информации издания, сегодня девочку доставили из дома в больницу, где она скончалась.

Как сообщает СМИ, предварительно установлено, что девочка играла возле дома с другими детьми, когда ей внезапно стало плохо.

Соседи вызвали “скорую помощь” и сообщили об этом родителям ребенка.

“Девочку госпитализировали, но, к сожалению, попытки врачей ей помочь, оказались напрасными”, – сообщили в полиции.

О ЧП в правоохранительные органы сообщили медицинские работники. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой “внезапная смерть”).

Как писал “источник, в Одессе заметили девушку, которая гуляла с маленьким мальчиком на поводке.