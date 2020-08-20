В Старобельске здание бывшего садика ремонтируют под региональный центр экстренной помощи

В Старобельске продолжается ремонт в здании бывшего детского сада, расположенном на улице Железнодорожной. В обновленных помещениях расположится Луганский региональный центр экстренной помощи.

Об этом сообщают “Старобельские новости”.

Капитальный ремонт стоимостью почти 9 миллионов гривен подрядчик проводит со средины июня.

Как сообщил представитель подрядчика, сейчас в здании проводят внутренние отделочные работы – делается потолок, шпаклюются стены, далее будут красить стены (или клеить обои) и устанавливать половое покрытие.

По данным строителей, осталось подключить коммуникации (газ, свет, воду), а так ремонт уже на завершающей стадии. Меблировать здание и устанавливать оборудование будет уже другая фирма.