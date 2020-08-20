Украина побила новый антирекорд по коронавирусу – более 2 тыс. случаев за сутки

По состоянию на 20 августа, четверг, в Украине за сутки прибавилось 2 134 заболевших коронавирусом. Это новый антирекорд.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом всего в Украине уже 98 537 заболевших.

Из них 2 184 (+40) умерли и 50 441 (+704) выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 3405 случаев;

Волынская область – 4929 случаев;

Днепропетровская область – 1873 случая;

Донецкая область – 1156 случаев;

Житомирская область – 2597 случаев;

Закарпатская область – 6662 случая;

Запорожская область – 1213 случаев;

Ивано-Франковская область – 7290 случаев;

Кировоградская область – 749 случаев;

г. Киев – 11172 случая;

Киевская область – 4727 случаев;

Львовская область – 12 631 случай;

Луганская область – 204 случая;

Николаевская область – 893 случая;

Одесская область – 5408 случаев;

Полтавская область – 594 случая;

Ровенская область – 8091 случай;

Сумская область – 1078 случаев;

Тернопольская область – 4116 случаев;

Харьковская область – 6849 случаев;

Херсонская область – 321 случай;

Хмельницкая область – 1768 случаев;

Черновицкая область – 8297 случаев;

Черкасская область – 1200 случаев;

Черниговская область – 1314 случаев.

Как писал “источник”, из-за опасения, что поставки замороженных продуктов могут быть причастными к распространению Covid-19, в китайском портовом городе Гуанчжоу запретили импорт замороженного мяса из “горячих точек” коронавируса.