Украина побила новый антирекорд по коронавирусу – более 2 тыс. случаев за сутки

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По состоянию на 20 августа, четверг, в Украине за сутки прибавилось 2 134 заболевших коронавирусом. Это новый антирекорд.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом всего в Украине уже 98 537 заболевших.

Из них 2 184 (+40) умерли и 50 441 (+704) выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 3405 случаев;
  • Волынская область – 4929 случаев;
  • Днепропетровская область – 1873 случая;
  • Донецкая область – 1156 случаев;
  • Житомирская область – 2597 случаев;
  • Закарпатская область – 6662 случая;
  • Запорожская область – 1213 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 7290 случаев;
  • Кировоградская область – 749 случаев;
  • г. Киев – 11172 случая;
  • Киевская область – 4727 случаев;
  • Львовская область – 12 631 случай;
  • Луганская область – 204 случая;
  • Николаевская область – 893 случая;
  • Одесская область – 5408 случаев;
  • Полтавская область – 594 случая;
  • Ровенская область – 8091 случай;
  • Сумская область – 1078 случаев;
  • Тернопольская область – 4116 случаев;
  • Харьковская область – 6849 случаев;
  • Херсонская область – 321 случай;
  • Хмельницкая область – 1768 случаев;
  • Черновицкая область – 8297 случаев;
  • Черкасская область – 1200 случаев;
  • Черниговская область – 1314 случаев.

Как писал “источник”, из-за опасения, что поставки замороженных продуктов могут быть причастными к распространению Covid-19, в китайском портовом городе Гуанчжоу запретили импорт замороженного мяса из “горячих точек” коронавируса.