Украина побила новый антирекорд по коронавирусу – более 2 тыс. случаев за сутки

По состоянию на 20 августа, четверг, в Украине за сутки прибавилось 2 134 заболевших коронавирусом. Это новый антирекорд.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Таким образом всего в Украине уже 98 537 заболевших.
Из них 2 184 (+40) умерли и 50 441 (+704) выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 3405 случаев;
- Волынская область – 4929 случаев;
- Днепропетровская область – 1873 случая;
- Донецкая область – 1156 случаев;
- Житомирская область – 2597 случаев;
- Закарпатская область – 6662 случая;
- Запорожская область – 1213 случаев;
- Ивано-Франковская область – 7290 случаев;
- Кировоградская область – 749 случаев;
- г. Киев – 11172 случая;
- Киевская область – 4727 случаев;
- Львовская область – 12 631 случай;
- Луганская область – 204 случая;
- Николаевская область – 893 случая;
- Одесская область – 5408 случаев;
- Полтавская область – 594 случая;
- Ровенская область – 8091 случай;
- Сумская область – 1078 случаев;
- Тернопольская область – 4116 случаев;
- Харьковская область – 6849 случаев;
- Херсонская область – 321 случай;
- Хмельницкая область – 1768 случаев;
- Черновицкая область – 8297 случаев;
- Черкасская область – 1200 случаев;
- Черниговская область – 1314 случаев.
Как писал “источник”, из-за опасения, что поставки замороженных продуктов могут быть причастными к распространению Covid-19, в китайском портовом городе Гуанчжоу запретили импорт замороженного мяса из “горячих точек” коронавируса.