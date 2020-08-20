Умер украинский боец Руслан Карпец: после ранения он перенес 54 операции

Сегодня, 19 августа, в реанимационном отделении Кременецкой больницы скончался украинский военный Руслан Карпец.

Об этом сообщил врач первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Виктор Панфилов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что во время вражеского обстрела из крупнокалиберного оружия (из градов) в сентябре 2014 года в Дебальцево ему оторвало руку и ранило ногу. Во время лечения последствий ранения Руслан перенес 54 операции под общим наркозом.

Врачи 6 лет боролись за его здоровье.

Завтра состоятся его похороны.

Руслан Карпец

Руслан Карпец Фото: Виктор Панфилов

Как писал “источник”, 13 августа, в Донбассе погиб боец ВСУ Сергей Похович. Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе Водяного Ясиноватского района Донецкой области.