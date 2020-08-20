В 2021 году Луганщина ожидает 8 миллиардов гривен инвестиций: на что потратят средства

В следующем году в Северодонецке отремонтируют бассейны ДЮСШ №4 и «Садко». Будет достроен бассейн в Сватовском районе, и уже готовится проектно-сметная документация на строительство бассейна в Попасной.

Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай во время прямого эфира в ФБ, сообщает luganskua.com

Это – маленькая часть того, что будет отремонтировано на Луганщине в следующем году. Сергей Гайдай сообщил, что в 2021-м область ожидает поступления 8 млрд грн инвестиций из разных источников.

Из них более 100 млн евро потратят на ремонт дорог. 75 (а может, удастся договоримся о 80) млн евро – на реконструкцию Попаснянского водоканала с помощью Франции. 30 млн долларов будут направлены на строительство нового агрохаба в Старобельского районе. Еще 100 млн евро – на строительство пути, которая соединит линию Кондрашевская-Новая-Лантратовка с сетью железнодорожных дорог Украины, на следующей неделе начинаются переговоры с будущими инвесторами.

Кроме того, будет проинвестировано строительство областной больницы, но пока подробностями проекта губернатор не поделился.

“Впереди очень много работы, но мы все запланированное выполним на 100%, – заверил Сергей Гайдай, добавив, что проекты, которые начаты в этом году, обязательно будут доведены до финиша.