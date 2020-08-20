В Одессе мотоцикл на скорости снес женщину с детьми – очевидцы едва не устроили самосуд

Водитель мотоцикла на пешеходном переходе на улице Семена Палия в Одессе сбил женщину с двумя детьми. Его попытались наказать очевидцы происшествия.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале “Oдесса.info”.

ДТП произошло примерно в 19:30 на переходе возле остановки “Крыжановка”. Женщина и дети получили незначительные повреждения, однако их госпитализировали в больницу каретой скорой помощи.

Некоторые очевидцы происшествия хотели устроить самосуд над мотоциклистом, но их остановили.

Как сообщал “источник”, раньше в Одессе на улице Атамана Головатого произошло жесткое ДТП с пострадавшими. В машине, которая на большой скорости влетела в дерево, находилось четверо молодых людей – трое парней и девушка.