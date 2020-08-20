Ученые обнаружили останки щенка, которым 14 тыс. лет, и разгадали важную тайну

Ученые обнаружили в Сибири невероятно хорошо сохранившиеся останки щенка, которым 14 тыс. лет, и разгадали тайну его последней трапезы.

Об этом сообщает Daily Mail.

Обнаруженный мумифицированным щенок ел шерстистого носорога перед тем, как погибнуть в результате оползня. В его желудке ученые нашли сохранившиеся останки животного.

Сначала они считали, что доисторической закуской был пещерный лев, но анализ ДНК показал, что это был шерстистый носорог. Ученые считают, что собака была частью стаи или “домашним животным” раннего человека.

По их словам, изменение климата, а не чрезмерная охота, привели к исчезновению носорогов.

Как сообщал “источник”, международная команда археологов разгадала предназначение таинственных кремневых фигурок, которые на протяжении нескольких десятков лет находили в местечке Харайсин в Иордании. Оказалось, что это были ритуальные предметы, изготовленные в эпоху неолита специально для погребения.