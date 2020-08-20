В Киеве дом превратился в огромный факел – пожар видно издалека

В ночь на 20 августа в микрорайоне Осокорки украинской столицы произошел масштабный пожар в частном секторе.

Видео охваченного пламенем здания опубликовали очевидцы на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

Клубы густого дыма и яркое зарево от пожара видно на большом расстоянии. Очевидцы утверждают, что слышали несколько взрывов.

На месте работают пожарные службы. О причинах и последствиях пожара пока неизвестно.

Как сообщал “источник”, ранее в Голосеевском районе Киева вспыхнул крупный пожар – загорелся балкон в жилом многоэтажном доме на улице Полковника Потехина, 2. Огонь перекинулся на захламленную квартиру, где в результате пожара погибла 80-летняя женщина.