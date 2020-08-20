Кот нагло “ограбил” священника во время прямого эфира – это видео сделало его “звездой”

Дерзкий кот нагло “ограбил” викария во время прямой трансляции молебна – он быстро пробрался к сервизу на столе, чтобы полакомиться молоком.

Об этом сообщает DailyStar.

Священнику пришлось прервать трансляцию, чтобы извиниться перед зрителями.

Ранее мы рассказывали, что рыжий кот Гарфилд преодолел 64 км, чтобы вернуться домой – накануне его владельцы 53-летний Нил Пейн и 43-летняя Лиза отдали его другой семье, так как не могли присматривать за ним, поскольку дети уехали.

Также известно, что полиция Шри-Ланки лишилась важного свидетеля, который мог вывести их на торговцев наркотиками – кот, задержанный за контрабанду, сбежал из тюрьмы.

Кроме того, рыжий кот устроил забавную драку сам с собой – и это видео повеселило пользователей сети, сделав домашнего любимца звездой.