Алексей Навальный экстренно госпитализирован – что случилось

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный этим утром, 20 августа, был экстренно госпитализирован.

Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, у Навального – токсическое отравление.

Ему стало плохо в самолете, на котором Навальный летел из Томска в Москву.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», – сообщила Ярмыш в 6:43 четверга.

19 августа Навальный на своей странице в Facebook продемонстрировал свои фото из Томска.

«Люди с длинными руками в селфи-палках не нуждаются. Томск – отличный город, один из самых красивых в нашей стране. А ещё здесь есть отличные ребята (вторая картинка в карусели), которые идут на выборы», – написал он в посте.

Алексей Навальный в Томске 19 августа 2020 годаФото: facebook.com/navalny

Алексею Навальному 44 года.