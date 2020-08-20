ТКГ согласовала новые участки разведения сил на Донбассе и обмен пленными

Украинская делегация в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств и 20 участкам разминирования.

Об этом сообщили на официальном сайте Офиса президента Украины по итогам очередного заседания ТКГ в формате видеоконференции.

Во время заседания рабочей группы с участием нового главы украинской делегации – президента Украины в 1991-1994 гг Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина, было отмечено, что режим прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается. Как сообщил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик, в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного нарушения.

“В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный”, – подчеркнуто в сообщении.

В сфере безопасности были достигнуты договоренности о 20 участках разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита “Нормандской четверки” от 9 декабря 2019 года. Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств.

В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

“Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций. Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны”, – сказано в сообщении.

Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров “Нормандской четверки”, в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации “формулы Штайнмайера”.

Как сообщал “источник”, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи помощников глав государств “нормандского формата”, но дату встречи не уточнил.