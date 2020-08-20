В Шотландии поймали огромную рыбу-“монстра” – на нее даже страшно смотреть

В Северном море у Питерхеда (Шотландия) поймали огромную рыбу-“монстра” – палтуса, размеры которого впечатляют.

Об этом сообщает The Sun.

Палтуса продали за более чем 2,5 тыс. долларов, купил его 34-летний Джейми Барретт.

По словам мужчины, вероятно, рыбе было около 80 лет.

“Это чудовище, зверь приличных размеров… Самая большая рыба, которую я когда-либо видел в своей жизни, и я занимаюсь ею с 12 лет”, – сказал Баррет.

Он добавил, что забрал рыбу в свой ресторан Fisherman’s Table в Стокпорте, штат Манчестер.

“Мы продали почти две трети этого продукта в ресторане и через торговцев рыбой, и у нас есть заказы на ближайшие пару дней”, – отметил Джейми.

Как сообщал “источник”, ранее на острове Тубабао (Филлипины) рыбаки поймали гигантскую глубоководную рыбу – опаха.