В Украине на месте святилища нашли древний амулет

На месте древнегреческого святилища в Березанском районе (Николаевская область) участники детской археологической экспедиции откопали амулет, которому более 2 000 лет.

Об этом сообщает Суспільне.

Участие в экспедиции приняли воспитанники кружков областного центра национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения, победители археологической онлайн-викторины и волонтеры.

Во время раскопок юные археологи откопали амулет в виде ракушки, а также нашли керамику, останки жертвенных животных, наконечники стрел, монеты в форме дельфина городов Борисфенида и Ольвия, посвященные богу Аполлону.

Руководители экспедиции определили возраст находок на основе типологического анализа.

Артефакты будут изучать в лаборатории археологии и этнологии Николаевского национального университета им. В. Сухомлинского. Затем они будут переданы в областной краеведческий музей “Старофлотские казармы”.

Как сообщал “источник”, в Симферопольском районе в могильнике близ села Опушки археологи нашли таинственное захоронение – в каменном ящике обнаружены кости сожженного ребенка.