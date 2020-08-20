Молодая охотница прославилась из-за фото убитых животных – теперь ее атакуют зоозащитники

Ведущая посвященного охоте аккаунта в соцсетях, 23-летняя француженка Жоанна Клермон, была вынуждена сменить фамилию из-за травли, которую устроили против нее зоозащитники.

Об этом сообщает “Ридус”.

Клермон ведет фотопроект об охоте в Instagram и Facebook и мессенджере Snapchat. Она активно публикует собственные фотографии с охотничьим оружием, собаками, а главное – трофеями из охотничьих экспедиций по Европе и Африке.

Девушка, набравшая на всех трех платформах в сумме 300 тысяч уникальных подписчиков, называет себя “гордой охотницей” и заявляет, что ее цель – “сломать стереотипы” об охоте как о сугубо мужском развлечении.

Недавно Клермон стала лицом рекламной кампании новой французской видеоплатформы Zone 300, специализирующейся на документальных фильмах по рыбалке и охоте. Вскоре после этого в сети в ее адрес стали поступать оскорбления, а иногда и угрозы изнасилованием и даже убийством.

Тьерри Кост, политический советник Французского союза охотников, официально объявил мадемуазель Клермон “под своей защитой”, после того как они появились вместе на теледебатах.

Впрочем, девушка не подает виду, что переживает, и говорит, что “бесить людей – ее страсть”. Видя, что Жоанна не сдается, даже некоторые убежденные противники охоты прониклись к ней уважением.

“Сдохни от изнасилования 65-летними мужиками, мразь”, “Ты не устаешь мне отвечать, вырожденка. Желаю тебе всего того же добра, которое ты доставила животным”, “Психопатка дерьмовая. Я надеюсь, карма отплатит тебе той же монетой”, “Лично мне не нравится многое в вашем контенте. Но вы заслуживаете поддержки уже за стальные яйца, которые проявили в этой истории”, – пишут зоозащитники.

Ранее “источник” сообщал, что в понедельник, 10 августа, в Запорожской области наказали группу живодеров.