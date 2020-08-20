Кошка начала носить домой очки для плавания – хозяева обескуражены, ведь рядом бассейнов нет

Кошка Эйвери шокировала свою хозяйку тем, что начала приносить домой очки для плавания, тогда как бассейна поблизости нет.

Об этом рассказывает Daily Star.

Ее хозяйка рассказала, что кошка собрала впечатляющую коллекцию очков. Она несколько недель носит их домой и никто не знает, где она их берет и как вернуть их владельцам.

“С тех пор, как Эйвери разрешили выходить на улицу, он всегда была охотником – в прошлом году у нас были мыши, лягушки и даже детеныши сороки“, – рассказывает женщина.

По ее словам, кошка принесла домой восемь пар очков.

“Я обошла всех своих соседей, у которых есть дети, и у одного из них есть бассейн, поэтому я действительно думала, что это будет иметь отношение к ним, но нет. Я писала сообщения в местных группах, но люди просто смеялись, и никто не говорил, что у них пропали очки“, – добавила хозяйка кошки.

Она говорит, что все очки – детского размера, поэтому она волнуется, чтобы у детей не возникло проблем из-за их потери.

Ранее “источник” публиковал видео с котиками, на котором мама-кошка отругала своего ребенка.