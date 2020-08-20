Ученые назвали эффективное “лекарство” от простуды – помогает лучше, чем антибиотики

Эксперты Оксфордского университета назвали неожиданное народное средство, которое лучше помогает при простуде, чем антибиотики – это мед.

Об этом сообщает Daily mail.

Эксперты сказали, что врачи должны посоветовать пациентам съесть ложку меда, а не прописывать антибиотики, которые могут способствовать устойчивости к противомикробным препаратам.

Они рассмотрели исследования, в которых сравнивалась эффективность меда против средств от кашля, антигистаминных и обезболивающих при лечении симптомов инфекции верхних дыхательных путей (ИВДП), включая кашель и простуду.

В целом было обнаружено, что мед “превосходно” облегчает кашель, боль в горле и заложенность носа – и, в отличие от других лекарств, не имеет вредных побочных эффектов.

Мед в среднем на 36 процентов более эффективен для уменьшения частоты кашля, чем обычные лекарства, и снижает его тяжесть на 44 процента больше.

Это во-первых, потому что он содержит перекись водорода, которая придает ему антимикробные свойства. Благодаря этому он веками использовался в традиционной медицине в качестве местного антибиотика.

А во-вторых, поскольку он густой и липкий, мед оказывает успокаивающее действие на горло, что может уменьшить раздражение и облегчить сухой, щекочущий кашель.

Также были доказательства того, что мед сокращает время, необходимое для выздоровления от ИВДП, до двух дней.

Мед не следует давать детям в возрасте до одного года из-за риска заражения бактериями, которые могут вырабатывать токсины в кишечнике ребенка, что может привести к потенциально смертельному детскому ботулизму.

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