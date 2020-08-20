Какой праздник 20 августа и что нельзя делать

По народному календарю в четверг, 20 августа, отмечается день Марины-Пимены. Наши предки в этот день прощались с летом и встречали осень.

Лето провожали сладкими пирогами с малиной, 20 августа как раз заканчивали сбор ее урожая. Также на Марину-Пимену начинали желтеть листья и нужно было начинать работы по посеву озимой пшеницы.

Приметы на 20 августа

Аисты собираются улетать 20 августа – к холодной осени

На дубах много желудей – зима будет теплой

Утренний туман после восхода солнца рассеялся быстро – к хорошей погоде

Наши предки верили, что в день Марины-Пимены нельзя гулять по ночам, иначе можно надолго заболеть. Не нужно принимать скоропалительных решений – все необходимо тщательно обдумать. Запрещалось пугать аистов или неуважительно к ним относиться. Нельзя кричать на них, бросаться камнями. Иначе может постичь несчастье.

20 августа – 232-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 133 дня. Именины празднуют мужчины с именем Митрофан.

В Венгрии 20 празднуют День основателя Венгерского государства Святого Иштвана, в Сенегале – День независимости, в Марокко – День революции, в Эстонии – День восстановления независимости, а на Тайване отмечают День любви.