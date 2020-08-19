В Запорожье устроили опасный трюк с Зеленским и огурцом

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье поучаствовал в опасном трюке с казаками на острове Хортица.
Об этом стало известно из Obozrevatel.
Он подставил ладонь с огурцом под саблю казака. Это произошло в рамках выступления коллектива “Сечевые козаки”. Его участники не только продемонстрировали свое мастерство, но и проверили президента на смелость.
Казак положил президенту на ладонь огурец. Красиво и разнообразно размахивал саблей и в конце с размаха разрубил огурец на ладони у президента.
Как писал “источник”, на странице президента Украины Владимира Зеленского вышел пост, сопровождающийся селфи-фото главы государства на фоне строящегося моста в Запорожье.