В Запорожье устроили опасный трюк с Зеленским и огурцом

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье поучаствовал в опасном трюке с казаками на острове Хортица.

Об этом стало известно из Obozrevatel.

Он подставил ладонь с огурцом под саблю казака. Это произошло в рамках выступления коллектива “Сечевые козаки”. Его участники не только продемонстрировали свое мастерство, но и проверили президента на смелость.

Казак положил президенту на ладонь огурец. Красиво и разнообразно размахивал саблей и в конце с размаха разрубил огурец на ладони у президента.

Как писал “источник”, на странице президента Украины Владимира Зеленского вышел пост, сопровождающийся селфи-фото главы государства на фоне строящегося моста в Запорожье.