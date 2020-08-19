В Украине на кургане раскопали сенсационную находку – она может изменить историю

На Мамай-Горе, что в Запорожской области, археологи нашли фрагменты амфоры с греческой колонии Синоп в кургане бронзового века, которая меняет представление о жизни в степи в III в. до н. е.

Об этом сообщают в Facebook-аккаунте “Мамай-Гора”.

Амфоре не хватает многих частиц, а ее горловина – разбита. Несмотря на это исследователям удалось найти клеймо, которое обычно содержало имя мастера.

Идентифицировать и датировать амфору помог знаток античной керамики Олег Фатеев. Соответствующие клейма он нашел в фотокопии рукописного неизданного каталога и датировал 20-10 годами III в. до н.э.

“В чем же заключается сенсационность этих находок? Помните, мы в школе учили, что скифов после IV в. до н. э. в Причерноморье уже не было. Что по определенным причинам они мигрировали на юг в Крым и в другие земли. Интересно, что предыдущие находки на Мамай-Горе подтверждали эту версию. Клеймо, дававшее наиболее поздние датировки, относится или к 285 или к 305 г. до н. э. После этого, по мнению ученых, здесь на протяжении многих десятилетий была пустошь. И вот два небольших фрагмента керамики, найденных для науки племенем Мамай-Горы, фиксируют возвращение жизни в нашей степи и возрождение экономики, в частности, торговли с греческими полисами уже в конце III в. до н. э.” – отмечают археологи.

Также подчеркивают, что ученым еще предстоит сделать некоторые уточнения и выстроить гипотезы.

Ранее “источник” сообщал, что в Израиле археологи обнаружили древний мыловаренный завод в пустыне Негев. Мастерская находилась в 1200-летнем доме в бедуинском городе Рахат.