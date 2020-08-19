Протестующие в Минске пришли к зданию КГБ – их уже ждет автозак

В Минске протестующие пришли к зданию КГБ, где их ждал неприятный сюрприз.

Об этом сообщает “Радио Свобода. Беларусь”.

“Минск. У КГБ стоят автозаки, напротив митингующих”, – говорится в сообщении.

К зданию КГБ приехали корреспонденты российского телеканала НТВ.

Несмотря на дождь, протестующие остаются у КГБ.

Проспект Независимости был заблокирован, тогда через него пропустили конвой автомобилей с красными и зелеными флагами, которые протестующие встречали криками “Позор”.

Ранее “источник” сообщал, что в военном госпитале в Минске умер житель Бреста, раненный в ходе протестной акции.

Таким образом, число погибших в результате протестных акций в Беларуси увеличилось до четырех человек. 18 августа МВД страны сообщило о третьей жертве, 19-летнего парня сбила машина.

Напомним, первой официально подтвержденной жертвой силовиков в Беларуси стал Александр Тарайковский, а второй – 25-летний Александр Вихрь.