Лукашенко пригрозил Зеленскому и лидерам стран ЕС

Александр Лукашенко озвучил итоговые решения прошедшего заседания Совета безопасности, в котором по видеосвязи приняли участие и руководители регионов.

Об этом сообщает “БЕЛТА”.

Одним из поручений, по линии Министерства иностранных дел, он назвал – организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси.

“Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков – это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается”, – сказал он.

По словам Лукашенко, лидеры западных государств должны знать, что они могут ответить.

“Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится”, – добавил Лукашенко.

Как писал “источник”, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение к Европейскому Совету с призывом не признавать результаты президентских выборов в ее стране.