Смеющийся тюлень и медведи на дереве: сеть взорвали забавные фото животных

В сети появились одновременно смешные и милые фото животных.
Об этом сообщает сайт boredpanda.
Даже, если у вас плохое настроение, они точно смогут вам его поднять. Ведь животные умеют делать нас лучше и веселее.
Вы когда-нибудь видели десяток медведей на дереве? А ежа в машине? Или фото-сюрприз от ската?
Вот некоторые из них:
Как писал “источник”, в Норвегии владелец троих собак Лайн Фатланд Фрьойстад зафиксировал на камеру момент кражи домашними животными еды с кухонного стола. Для этого они создали “живую стремянку”.