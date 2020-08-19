Смеющийся тюлень и медведи на дереве: сеть взорвали забавные фото животных

В сети появились одновременно смешные и милые фото животных.

Об этом сообщает сайт boredpanda.

Даже, если у вас плохое настроение, они точно смогут вам его поднять. Ведь животные умеют делать нас лучше и веселее.

Вы когда-нибудь видели десяток медведей на дереве? А ежа в машине? Или фото-сюрприз от ската?

Вот некоторые из них:

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda





Как писал “источник”, в Норвегии владелец троих собак Лайн Фатланд Фрьойстад зафиксировал на камеру момент кражи домашними животными еды с кухонного стола. Для этого они создали “живую стремянку”.