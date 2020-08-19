Под Хмельницким пес спас пенсионерку от смерти – теперь все его зовут героем

Под Хмельницким полицейская собака сумела разыскать пенсионерку, которая заблудилась и не могла попасть домой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Инцидент произошел с 88-летней жительницей Славутского района. Она потерялась в кукурузных полях в нескольких километрах от дома. К поиску была привлечена полиция и кинологи с собакой. Им о происшествии рассказала дочка пенсионерки.

Пес смог разыскать пожилую женщину, которая пропала еще 17 августа около 17:00. Он нашел ее 18 августа около 18:00 в поле. Пенсионерка блуждала там почти полтора суток, пытаясь найти дорогу домой.

После такого спасения лабрадор Гера стал героем. Они вместе с инспектором прошли более 15 километров, чтобы найти женщину. Искали ее около шести часов.

Отмечают, что Гера среди своих четвероногих “коллег” из кинологического центра считается одним из лучших специалистов именно по розыску без вести пропавших людей.

Как сообщал “источник”, в Англии собака спасла жизнь своего хозяина, когда на него едва не упало дерево.