Часть Украины накроют дожди, жара немного отступит: синоптик дала свежий прогноз погоды

В четверг, 20 августа, в Украине температура воздуха немного спадет, а в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

На основной части территории страны столбики термометров покажут +26…+32 градуса за Цельсием. На солнце будет +32…+34 градуса. На Западе ожидается +24…+28 градусов.

Короткие грозовые дожди прогнозируют на севере Украины, в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Также осадки будут в западных регионах.

В Киеве 20 августа ожидается +30…+32 градуса. Возможен также кратковременный дождь с грозой. Жара в столице спадет 21-22 августа. Однако 23 августа снова потеплеет до + 27…+30 градусов.

Как сообщал “источник”, ранее в районе села Алтестово Беляевского района Одесской области заметили смерч.