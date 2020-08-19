В сети рассказали, на сколько могут повысить тарифы на услуги ЖКХ в ОРЛО

В сети упорно ходят слухи о скором повышении тарифов на коммунальные услуги на временно неподконтрольной территории Луганщины.

Так, по информации источника “Луганский инсайд” в телеграмм, тарифы на воду и тепло поднимут на 40%, а содержание домов (квартплату) на 35%.

“Вопрос о повышении тарифов в ЛНР уже согласован, на днях его должны вынести на заседание правительства. Теоретически принятие соответствующего постановления могут притормозить для внесения корректировок, а могут принять сразу. Судя по информации источника, тарифы на воду и тепло поднимут на 40%, а содержание домов (квартплату) на 35%”, – сказано в сообщении.