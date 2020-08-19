Кошка устроила забавные “разборки” с котом – видео взорвало интернет и стало вирусным

Владелица кошки показала в сети, какой “скандал” устроила ее питомица коту, который подозрительно очень тщательно вылизывался.

Как сообщает “Ридус”, опубликованное на сайте Imgur видео стало очень популярным, набрав за короткое время более 130 тысяч просмотров.

На кадрах видно, как кошка внимательно присматривается к коту, а потом с выражением ужаса начинает на него громко мяукать. Непонятно, что неприличного она увидела в действиях своего соседа по квартире, комментаторы поста с этим видео высказывают по этому поводу разные предположения.

“Когда жена учуяла от мужа женский парфюм”, “Уверена, она просто хотела немного внимания”, – пишут в сети

Как сообщал “источник”, yа территории Голосеевского района города Киева обнаружили случай заболевания бешенством у бездомной кошки.