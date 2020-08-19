Лукашенко и ОМОН защитили страну: Добкин сделал скандальное заявление о протестах в Беларуси

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин поддержал президента Беларуси Александра Лукашенко и оправдал действия силовиков во время разгонов митингов.

Об этом он сообщает на своем YouTube-канале.

По его словам, жесткие меры в отношении активистов, которые вышли на протесты против Лукашенко, власть страны приняла ради блага государства.

“То, что в Беларуси не вспыхнуло, как сухая трава от брошенной спички, – большая заслуга Лукашенко. Нравится это чьим-то ушам, не нравится, но он готовился к этой ситуации давно и заранее. Он изучал опыт негативный моей родной Украины. Он наверняка изучал опыт тех государств, где проходили “цветные” революции. Я поддерживаю действия белорусской власти, направленные на сохранение государства”, – заявил Добкин.

Также Добкин пояснил действия ОМОНа в отношении митингующих, некоторые из которых погибли. По его словам, силовики применяли силу, чтобы защитить страну от внешнего управления.

“Многие абсолютно естественно, нормально рефлексируют, когда говорят, что нельзя бить людей, нельзя выступать против своего народа. Это правильно, честно, и я придерживаюсь точно таких же взглядов, но с одним “но”: это нельзя, если это не угрожает большему количеству людей, проживающих в твоей родной стране. Если те, кто не согласны с мнением большинства, не начинают вести себя агрессивно и пытаются подмять под себя результаты выборов, ситуацию в стране, смести действующую власть”, – высказался экс-нардеп.

Он сказал, что бойцы ОМОНа поступили правильно.

“Возможно, это было не совсем гуманно, а может, и не слишком хорошо, если смотреть с телеэкранов. Они защитили государственную систему Беларуси, поступили правильно”, – добавил Добкин.

По его словам, силовики якобы “выполняли свои полномочия” в рамках закона, который это все им разрешал.

“Я думаю, что белорусы разберутся и накажут тех, кто уже совсем по-садистски получал удовольствие, избивая людей. Но глобально люди в форме и Лукашенко защитили страну”, – сказал украинский политик.

Как сообщал “источник”, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал глав западных стран обратить внимание на ситуацию в их государствах.