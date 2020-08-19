На Луганщине зафиксировали случай ботулизма

Случай ботулизма зафиксировали на Луганщине. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбы в Луганской области.

Жительница Северодонецка купила рыбу на месте стихийной торговли, в результате чего заболела, сообщается в сюжете телеканала “СТВ”.

До этого случай ботулизма в области фиксировали в 2018 году. За ситуацией следят специалисты Госпродпотребслужбы: проверяют реализаторов продукты и торговых точек.

Детальнее – в видеосюжете:

Ботулизм – это пищевое отравление, обусловленное ​​потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Причины ботулизма



Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования – мяса, рыбы, реже – овощей. Потенциально опасными являются все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно / недостаточно термически обработанные, транспортировались или хранились неправильно. Даже консервы, у которых все в порядке со сроком годности видом и вкусом, могут быть зараженными: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты.

Также ботулизм может возникнуть вследствие потребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.д.). Чаще всего причиной ботулизма становятся вяленые или копченые продукты домашнего приготовления, однако регистрируются и случаи болезни после употребления продуктов произведенных в промышленных условиях. Это случается в случае несоблюдения соответствующих требований при заготовке, переработке или хранения продукта.

Значительно реже ботулизмом можно заразиться через раны, так же редко микроорганизм передается от матери к ребенку через грудное молоко.

Пока неизвестны случаи ботулизма, связанные с употреблением свежих промытых и правильно проваренных или обжаренных продуктов.

Профилактика ботулизма



Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы,

мясных и грибных консервов,

консервов домашнего производства,

если не уверены, что продукты хранили и / или транспортировали должным образом,

если сомневаетесь в качестве продуктов.

Симптомы ботулизма



Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 часов после употребления зараженной пищи. В то же время, симптомы так же могут возникнуть раньше (уже через два часа) или значительно позже (4-х суток). Что тяжелее заболевание, то короче инкубационный период.

Симптомы ботулизма:

нарушение близкого зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы,

сильно выраженная сухость во рту,

трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает)

повышенная утомляемость, мышечная слабость,

головокружение,

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем – стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор),

поражения мышц шеи и конечностей.



Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения – один из самых первых признаков ботулизма (больного беспокоит “сетка или туман” перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц). Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса. Больные жалуются на чувство “комка” в горле, боль при глотании, першение в горле – все эти симптомы обусловлены поражением глотательных мышц.

Неврологическая симптоматика длится несколько дней и сопровождается общетоксических синдромом – больные жалуются на сильную головную боль, головокружение, бессонницу, общая слабость, повышение температуры тела. В тяжелых случаях пациентов беспокоит ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке, дыхание становится поверхностным. Развивается дыхательная недостаточность, что является причиной смерти при ботулизме.

При малейшем подозрении на ботулизм немедленно обратитесь к врачу. Госпитализация обязательна независимо от тяжести болезни.

Лечение ботулизма



Все больные ботулизмом независимо от клинической формы заболевания подлежат госпитализации. Успех лечения зависит от ранней диагностики, правильного лечения, в большинстве случаев – введения ботулинического антитоксина (синонимы: сыворотка, иммуноглобулин)