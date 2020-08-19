За полгода население Луганщины сократилось на 6011 человек

Численность населения в Луганской области, по оценке на 1 июля 2020 г. составила 2 129 902 человека.

Об этом сообщается в экспресс-выпуске Главного управления статистики в Луганской области.



В течение января-июня 2020 г. численность населения уменьшилась на 6011 человек, в т.ч. вследствие естественного сокращения на 5013 человек и на 998 человек – за счет миграционного сокращения.

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Для справки:

Данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все города (горсоветы) областного значения и районы области. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета части временно оккупированной территории в Луганской области.



Наличное население – население, которое на момент переписи находится на определенной территории, учитывая временно проживающих (при условии их отсутствия в постоянном месте жительства не более 12 месяцев).



Постоянное население – население, которое постоянно проживает на момент переписи на определенной территории, учитывая временно отсутствующих, если их отсутствие в постоянном месте жительства не превышало 12 месяцев